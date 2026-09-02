Diyarbakır Bağlar'da balkondan atlayan kadın alt kattaki komşunun müdahalesiyle kurtarıldı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde bir kadın, 4. kattaki balkondan atlarken demirlere asılı kaldı. Durumu fark eden bir kişi, 3. kata tırmanarak kadını içeri aldı ve itfaiye ekipleri kadını sağlık kontrolü sonrası hastaneye sevk etti; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde balkondan atlarken asılı kalanda kadın, bir kişinin alt kattaki balkona girip içeri almasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Oğlaklı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında balkondan atlayan kadın, demirlerde asılı kaldı. Durumu gören bir kişi, 3'üncü katta tırmanarak kadını tutup içeri aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kadın, itfaiye ekibinin merdivenli aracıyla sağlık ekipleri eşliğinde indirilerek ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, hastaneye sevk edildi. Kadının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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