Diyarbakır Bağlar'da parkta pompalı tüfekle kendini vuran kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir parkta pompalı tüfekle kendini vuran kişi hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü belirledi; cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde pompalı tüfekle kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, bir parkta silah sesi duyan ve yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yerde yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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