Diyarbakır Çermik'te 11 öğrenci yiyecekten rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Diyarbakır Çermik'te 11 öğrenci yiyecekten rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

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Diyarbakır Çermik\'te 11 öğrenci yiyecekten rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Çermik Fen Lisesi'nde dün öğlen yedikleri yiyecekten rahatsızlanan 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Tetkiklerde zehirlenme bulgusuna rastlanmadı, öğrenciler işlemlerin ardından evlerine gönderildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yedikleri yiyecekten rahatsızlandıklarını belirten 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Çermik Fen Lisesinde yaşandı. Okulda eğitim gören 11 öğrenci, yedikleri yiyecekten sonra karın ağrısı şikayeti yaşadıklarını belirtti. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, okula yönlendirilen ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Yapılan muayene ve tetkiklerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanılmadığı öğrenildi. Öğrenciler işlemlerin ardından evlerine gönderildi.

Kaynak: İHA
ZehirlenmeDiyarbakırGüvenlik3. SayfaÇermikEğitimSağlıkSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Çermik'te 11 öğrenci yiyecekten rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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