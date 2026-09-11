Diyarbakır Çermik'te evde yangın çıktı, dar sokaklar müdahaleyi zorlaştırdı - Son Dakika
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Diyarbakır Çermik'te evde yangın çıktı, dar sokaklar müdahaleyi zorlaştırdı

Diyarbakır Çermik\'te evde yangın çıktı, dar sokaklar müdahaleyi zorlaştırdı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kale Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, dar sokaklar nedeniyle uzun süren müdahale sonrası yangın söndürüldü ve ev kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, olay sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çermik ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokakların dar olması nedeni ile itfaiyenin yangına müdahalesi uzun sürdü. Çevredeki vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay anında evde kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Acil Durum, 3. Sayfa, Çermik, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır Çermik'te evde yangın çıktı, dar sokaklar müdahaleyi zorlaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Çermik'te evde yangın çıktı, dar sokaklar müdahaleyi zorlaştırdı - Son Dakika
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