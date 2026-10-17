Diyarbakır Çermik\'te sabah saatlerinde takla atan pikabın sürücüsü yaralandı

Diyarbakır Çermik'te sabah saatlerinde takla atan pikabın sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sabah 06.00 sıralarında kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap takla attı. Yaralanan sürücü Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyeteni kaybettiği pikap takla attı.
Kaza sabah 06.00 sıralarında Çermik - Siverek karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki pikap, yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyeteni kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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