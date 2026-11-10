Diyarbakır Çınar\'da devrilen pamuk kamyonunda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde pamuk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 46 DA 211 plakalı pamuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.