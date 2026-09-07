Diyarbakır Çınar'da otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Bulutçeker Mahallesi'nde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, ilçenin Bulutçeker Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetti sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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