Diyarbakır Çınar'da pamuk yüklü kamyon devrildi, 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Diyarbakır Çınar'da pamuk yüklü kamyon devrildi, 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

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Diyarbakır Çınar\'da pamuk yüklü kamyon devrildi, 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün pamuk yüklü kamyonun devrildiği kazada 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Araçta sıkışan genç, itfaiye ekiplerince çıkarılarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı; kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde pamuk yüklü kamyonun devrildiği kazada 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 46 DA 211 plakalı pamuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta sıkışan İbrahim Şahin (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü Şahin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA
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