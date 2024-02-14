Diyarbakır'da 150 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 150 kişi tutuklandı

Diyarbakır\'da 150 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da ocak ayında yapılan polis çalışmaları sonucu 519 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda 162 ruhsatsız tabanca ve 34 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 56 firari bulunuyordu ve 150 kişi adli makamlarca tutuklandı.

14.02.2024 12:25
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Diyarbakır'da ocak ayında polis ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alınan 519 şüphelinden 150'si tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce ocak ayında yapılan çalışmalarda 162 ruhsatsız tabanca ve 34 av tüfeği ele geçirildi.

Çalışmalarda; aralarında 56 firarinin de olduğu gözaltına alınan 519 şüpheliden 150'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 150 kişi tutuklandı - Son Dakika
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