Diyarbakır'da 167 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 167 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır\'da 167 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı noktada toplamda 167 kilo toz esrar ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu maddeler adalete teslim edildi.

10.05.2024 20:36
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki ayrı noktada jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 167 kilo toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Yolçatı ve Hedik mahallesi kırsalında icra edilen operasyonların başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonlarda 2 ayrı noktada 167 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı ifade edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 167 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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