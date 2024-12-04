Diyarbakır\'da 181 Tutuklama

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Diyarbakır'da kasım ayında polisin asayiş çalışmalarında işlem yapılan 479 kişiden 181'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İlçe Emniyet birimlerince kent genelinde kasım ayında haklarında işlem yapılan 238'i araması olan toplam 479 kişiden 181'i, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda; 123 ruhsatsız tabanca, 32 av tüfeği, 20 kurusıkı ve bin 851 fişek ele geçirildi. - DİYARBAKIR