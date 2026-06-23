Diyarbakır'da 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır\'da 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi
23.06.2026 15:28
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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 19.8 kg esrar ve 17 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 19 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda 153 olay meydana gelirken, 17 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde 19 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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