Diyarbakır\'da 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 19 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda 153 olay meydana gelirken, 17 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde 19 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi. - DİYARBAKIR