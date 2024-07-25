Diyarbakır'da 2 Milyon Kenevir ve Skunk Bitkisi Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 2 Milyon Kenevir ve Skunk Bitkisi Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır\'da 2 Milyon Kenevir ve Skunk Bitkisi Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 milyon 669 bin 630 kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca 154 kilogram kubar esrar ve 49 kilogram toz esrar da bulundu. 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

25.07.2024 11:23
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 milyon 669 bin 630 kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca dün bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Güldiken Mahallesi'nde icrasına başlanılan "Şehit Jandarma Üsteğmen Muhammet Ali Demir Narko-Terör Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Operasyon kapsamında 2 milyon 302 bin 530 kök kenevir bitkisi, 367 bin 100 kök skunk bitkisi, 154 kilogram kubar esrar ve 49 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilerek toplamda 2 milyon 669 bin 630 kök kenevir-skunk bitkisi numune alınmasını müteakip imha edilmiştir" denildi.

Açıklamada faaliyet kapsamında 3 şahsın suçüstü yakalanarak adli işlemleri tamamlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 2 Milyon Kenevir ve Skunk Bitkisi Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 2 Milyon Kenevir ve Skunk Bitkisi Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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