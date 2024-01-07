 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da 2023 yılında siber suçtan 114 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da 2023 yılında siber suçtan 114 kişi tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında 2 bin 112 siber suç soruşturması yaparak 23 operasyon düzenledi. Bu operasyonlar sonucunda 114 kişi tutuklandı. Ayrıca, 9 bin 735 sosyal medya hesabı araştırıldı ve 6 bin 90 dijital materyal incelendi. SİBERAY faaliyetleri kapsamında ise 142 etkinlik düzenlenerek 15 bin 301 kişiye bilgilendirme çalışması yapıldı.

07.01.2024 - 10:09,
Abone Ol

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2023 yılında yaptığı 23 operasyonda işlem yapılan 114 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında 2 bin 112 siber suç soruşturması yaptı. Çalışmalar çerçevesinde 23 operasyon düzenlendi.

9 bin 735 adet sosyal medya hesabı araştırması ve 6 bin 90 adet dijital materyal incelenmesi yapıldı. SİBERAY faaliyetleri ile 142 etkinlikle 15 bin 301 kişiye bilgilendirme çalışması yapıldı. Siber suç soruşturması çerçevesinde 114 kişi tutuklandı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır\'da 2023 yılında siber suçtan 114 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Tutuklama, Güvenlik, Diyarbakır, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 2023 yılında siber suçtan 114 kişi tutuklandı - Son Dakika


10:40
Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
09:59
Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29
İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10
Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
08:28
AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?
08:08
81 ilde gerçekleştirilen 'Çember-10' operasyonlarında 4853 firari yakalandı 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı
08:03
İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi
01:05
Havadayken acil çıkış kapısı patlamıştı! THY, 5 Boeing 737 MAX 9 uçağını seferden çekti Havadayken acil çıkış kapısı patlamıştı! THY, 5 Boeing 737 MAX 9 uçağını seferden çekti

Son Dakika
10:40 Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
09:59 Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29 İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10 Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
08:28 AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?
08:08 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı
08:03 İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi
01:05 Havadayken acil çıkış kapısı patlamıştı! THY, 5 Boeing 737 MAX 9 uçağını seferden çekti
00:18 Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
23:59 İsrail medyası bunu konuşuyor! İstihbarat, orduyu "Aksa Tufanı" öncesi 4 defa uyarmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 10:57:42. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 2023 yılında siber suçtan 114 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement