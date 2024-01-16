 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da 23 Ton Uyuşturucu Madde Yakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da 23 Ton Uyuşturucu Madde Yakıldı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından ele geçirilen 23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucu madde, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imha alanında yakıldı. Operasyonlar, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kararlılıkla devam edecek.

Diyarbakır\'da 23 Ton Uyuşturucu Madde Yakıldı
16.01.2024 - 09:29,
Abone Ol

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucu madde yakıldı. Yakılan uyuşturucu havadan görüntülendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla 2023 yılı içerisinde icra edilen operasyonel faaliyetler kapsamında ele geçirilen ve hakkında müsadare kararı alınan toplam 23 ton 961 kilogram 950 gram uyuşturucu madde Diyarbakır Valiliğince oluşturulan heyet huzurunda Lice İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imha alanında imha edildi.

Açıklamada, vatandaşların huzuru ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonların artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyarbakır, Jandarma, Lice, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 23 Ton Uyuşturucu Madde Yakıldı - Son Dakika


09:38
Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı
09:32
Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
09:04
Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56
Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52
Emmy Ödülleri sahiplerini buldu Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19
Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12
Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı

Son Dakika
09:32 Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
09:04 Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56 Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19 Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12 Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı
08:04 ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor
07:01 Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
04:33 İzmir'de sokaktan kedileri toplayıp, evinde öldürdükten sonra bahçeye atan cani yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 09:49:08. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 23 Ton Uyuşturucu Madde Yakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement