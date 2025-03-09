Diyarbakır'da 43 Şüpheli Narkotik Operasyonunda Tutuklandı

Diyarbakır'da narkotik operasyonlarında 43 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da şubat ayında narkotik operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken adli mercilere sevk edilen 43 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünce şubat ayında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 62 kilo 337 gram skank maddesi, 34 kilo 282 gram esrar ve türevleri, 299 Gram metamfetamin maddesi, bin 310 adet sentetik ecza, 1 gram afyon sakızı, 47 adet ecstasy, 30 gram kokain, 10 adet captagon ve 2 gram eroin ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 382 şüpheli yakalandı. Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından işlem yapılan ve adli mercilere sevk edilen 43 şüpheli tutuklandı.