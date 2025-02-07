Diyarbakır'da 68 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 68 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da ocak ayında uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 504 şüpheliden 68'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ocak ayında kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Operasyonel faaliyet ve sokak çalışmalarında; 136 kilo 1 gram skank maddesi, 11 kilo 892 gram esrar ve türevleri, 13 kilo 215 gram metamfetamin maddesi, bin 866 adet ecstasy maddesi, 493 adet sentetik ecza maddesi, 17 gram kokain maddesi, 11 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Çalışmalarda 504 şüpheli yakalanırken, haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından işlem yapılan ve adli mercilere sevk edilen 68 şüpheli tutuklandı.