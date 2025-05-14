Diyarbakır\'da 93 Litre Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır'da durdurulan aracın yedek yakıt deposunda 93 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da narkotik polisleri uzun soluklu çalışmalar sonucu yabancı uyruklu zehir tacirlerini tespit etti. Aksiyon filmlerini aratmayan takip sonucunda durdurulan araçta narkotik köpeği "Zero" eşliğinde yapılan aramada, bagaj kısmında özel dizayn edilmiş yedek yakıt deposu içinde 93 litre sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR