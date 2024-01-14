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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ağabey, tartıştığı kardeşini ve iki çocuğunu silahla vurdu - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ağabey, tartıştığı kardeşini ve iki çocuğunu silahla vurdu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanan olayda, ağabeyin tartıştığı kardeşi ve iki çocuğu silahla vuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır\'ın Bismil ilçesinde ağabey, tartıştığı kardeşini ve iki çocuğunu silahla vurdu
14.01.2024 - 14:50,
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ağabey, tartıştığı kardeşini ve iki çocuğunu silahla vurdu.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Yukarısalat köyünde konargöçer olan M.T., tel örgü nedeniyle tartıştığı kardeşi M.T.(40) ve çocukları E.T.(8) ile A.T.'yi (13) silahla vurdu. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Yukarısalat, Diyarbakır, Saldırı, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ağabey, tartıştığı kardeşini ve iki çocuğunu silahla vurdu - Son Dakika


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