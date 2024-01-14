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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ağabey, tartıştığı kardeşini ve iki çocuğunu silahla vurdu.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Yukarısalat köyünde konargöçer olan M.T., tel örgü nedeniyle tartıştığı kardeşi M.T.(40) ve çocukları E.T.(8) ile A.T.'yi (13) silahla vurdu. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
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