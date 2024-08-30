Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba aileler arasında çıkan sulama kanalı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Öncülü köyünde akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinden ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan Muhammed Akın Değer ve Mehmet Mustafa Değer hayatını kaybetti. E.E.D, E.Ü.D.ve E.D.D'nin tedavileri devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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