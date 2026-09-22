Diyarbakır\'da alacak-verecek kavgasında 2\'si kardeş 3 kişi öldü, çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da alacak-verecek kavgasında 2'si kardeş 3 kişi öldü, çok sayıda gözaltı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır merkez Yenişehir'de dün akşam iki grup arasında iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi. Polisin yürüttüğü çalışmada çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kardeş 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki taraf iddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle bir araya gelmiş, taraflar arasında başlayan sözü tartışma silahla kavgaya dönüşmüştü. Olayda kardeşler Metin ve Oktay Tokay ile arkadaşları Mehmet Baydur hayatını kaybetmişti.
Polisin yürüttüğü çalışma kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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