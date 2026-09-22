Diyarbakır\'da alacak-verecek kavgasında 2\'si kardeş 3 kişi öldü, çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kardeş 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki taraf iddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle bir araya gelmiş, taraflar arasında başlayan sözü tartışma silahla kavgaya dönüşmüştü. Olayda kardeşler Metin ve Oktay Tokay ile arkadaşları Mehmet Baydur hayatını kaybetmişti.

Polisin yürüttüğü çalışma kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.