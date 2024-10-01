Diyarbakır\'da Anız Yangını Sürücülere Zor Anlar Yarattı

Diyarbakır'da yol kenarındaki anız yangını sürücülere zor anlar yaşattı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yol kenarındaki anız yangınında yükselen duman, sürücülere zor anlar yaşattı.
Merkez Yenişehir ilçesi Silvan Bulvarı'nda yol kenarındaki tarlada anız yakıldı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibince söndürüldü. Yangında yükselen dumanın, sürücülere zor anlat yaşattığı görüldü.
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