Diyarbakır\'da Araçta Kalaşnikof Ele Geçirildi

Diyarbakır'da polis ekipleri devriye esnasında durdukları otomobilde yaptığı aramada kaput bölümünde 2 adet kalaşnikof silah ve mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), Yenişehir ilçesinde devriye esnasında şüphelendikleri otomobili durdurdu. Ekip, kontrol altına aldıkları araçtaki şahısları önce tek tek aşağı indirdi. Şahısların üst aramasında suç unsuruna rastlayamayan polisler, şahısların tedirgin davranışlarından şüphelendi.

Aracı detaylıca aramaya karar veren yunuslar, çuvala sarılı vaziyette araç kaputuna gizlenmiş halde AK-47 kalaşnikof tüfek, tüfeklere ait 4 şarjör ve 300 adet 7,62x39 çapında fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, biri de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR