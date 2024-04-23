Diyarbakır'da Aşırı Hız Yapan Sürücü Takla Atan Otomobilden Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Aşırı Hız Yapan Sürücü Takla Atan Otomobilden Yara Almadan Kurtuldu

Diyarbakır\'da Aşırı Hız Yapan Sürücü Takla Atan Otomobilden Yara Almadan Kurtuldu

Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, aşırı hız yapan bir sürücü kontrolünü kaybederek otomobilin takla atmasına neden oldu. Şans eseri çevredeki araçlara çarpmadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Ambulans ve güvenlik güçleri tarafından yapılan kontrolde herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlendi.

23.04.2024 12:18
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Diyarbakır'da, aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybeden bir sürücü, takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu.

Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzerinde meydana gelen trafik kazası görenleri şaşkına çevirdi. 34 RU 5190 plakalı otomobil, Bölge Adliye Mahkemesi önünde aşırı hız yaparken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolün kaybolması sonucu refüje çarpan otomobil takla attı. Şans eseri çevredeki diğer araçlara çarpmadan ters duran otomobilden sürücü, burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla çıktı.

Olay yerine hızla ulaşan ambulans ve güvenlik güçleri, sürücünün sağlık durumunu kontrol ederek herhangi bir yaralanmanın olmadığını tespit etti. Trafik, kazanın ardından kısa süreliğine aksadı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Aşırı Hız Yapan Sürücü Takla Atan Otomobilden Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Aşırı Hız Yapan Sürücü Takla Atan Otomobilden Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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