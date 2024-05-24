Diyarbakır\'da avukat eski eşinin yakınını silahla yaraladı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Seyrantepe Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Y.B. isimli bir avukat, eski eşinin yakını olduğu öğrenilen M.T. (26) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle avukat Y.B. yanındaki tabancayla M.T.'ye ateş açtı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı M.T.'yi ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. M.T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Avukat gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR