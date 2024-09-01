Diyarbakır'da Bazı Alanlar Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Bazı Alanlar Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Diyarbakır Valiliği, Dicle ilçesinde bulunan Kurşunludüzü ve Görüse Dağı bölgelerini 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan etti. Vatandaşların bu bölgelere izinsiz girmeleri yasaklandı ve yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacak.

01.09.2024 13:44
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Diyarbakır Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Dicle ilçesi Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü ve Görüse Dağı bölgelerinin 3-17 Eylül arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın, bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Bazı Alanlar Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi - Son Dakika

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