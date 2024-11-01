Diyarbakır'da 3 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 3 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından bacağından etkisiz hale getirildi.
Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi üzerinde fırına gelen E.V., hırsızlık girişiminde bulunarak çalışanlar Ş.G. K.B. ve yan tarafta bulunan çiğköfteci K.K'yi bıçakladı.
Olay yerine yakın olan polis uyuşturucu madde etkisinde bulunan E.V'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?