Diyarbakır'da Biçerdöver Kaynaklı Yangın: 500 Dönüm Buğday Kül Oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Biçerdöver Kaynaklı Yangın: 500 Dönüm Buğday Kül Oldu

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde biçerdöver kaynaklı çıkan yangın sonucu 500 dönüm biçilmemiş buğday kül oldu. Yangın, traktör ve su tankeri desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

15.06.2024 19:38
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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde biçerdöver kaynaklı çıkan yangın sonucu 500 dönüm biçilmemiş buğday kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Varınca Mahallesi'nde biçerdöver kaynaklı yangın çıktı. Vatandaşların traktör ve su tankeri desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 500 dönüm biçilmemiş buğday kül oldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Biçerdöver Kaynaklı Yangın: 500 Dönüm Buğday Kül Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Biçerdöver Kaynaklı Yangın: 500 Dönüm Buğday Kül Oldu - Son Dakika
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