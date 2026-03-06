Diyarbakır\'da kolonlarından ses gelen 8 katlı apartman tahliye edildi

Diyarbakır'da 8 katlı bir bina, içinde yaşayan vatandaşların taşıyıcı kolonlardan ses geldiğini ve apartmanın aşağıya doğru çöktüğünü belirtmesi üzerine boşaltıldı.

Olay Bağlar ilçesi, Mevlana Halit Mahallesi, 365. Sokak'ta bulunan Murat 1 Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bina sakinleri taşıyıcı kolonlardan ses geldiğini ve binanın sallandığını belirterek evlerinden çıktı. Panikle dışarı çıkan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye tedbir amacıyla AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililer, yapılan ilk incelemenin ardından bina sakinlerine evlerine dönmemeleri gerektiğini bildirirken, belediye ekiplerinin yarın detaylı inceleme yapacağını ve vatandaşların misafir edileceğini ifade etti.

Bina sakinlerinden Fuat Tayfur, "Biz evdeydik ses geldi. Bina aşağı doğru hareket etti. Ben de çoluğumu çocuğumu çağırdım. Eşim zaten panik atak. Kendisi bağırdı ve deprem olduğunu söyledi. Hepimiz hemen aşağı indik. Bina normalde 16 dairedir. 8'i dolu geri kalanı boştur. Depremden bu yana onlar gelmedi hiç. Binamız az hasarlıydı. O zaman gelip söylediler. Bazıları maddi durumu olmadığı için bu evden çıkmıyorlar. İnsanlarımız çok mağdur. Hepimiz mağduruz, benim 4 tane çocuğum var. Herkes sesi duydu ve hissettiler" dedi. - DİYARBAKIR