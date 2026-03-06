Diyarbakır'da kolonlarından ses gelen 8 katlı apartman tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da kolonlarından ses gelen 8 katlı apartman tahliye edildi

Diyarbakır\'da kolonlarından ses gelen 8 katlı apartman tahliye edildi
06.03.2026 01:27  Güncelleme: 01:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartman, taşıyıcı kolonlardan gelen sesler ve aşağıya doğru çökme hissi üzerine boşaltıldı. AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk incelemede, bina sakinlerine evlerine dönmemeleri gerektiği bildirildi.

Diyarbakır'da 8 katlı bir bina, içinde yaşayan vatandaşların taşıyıcı kolonlardan ses geldiğini ve apartmanın aşağıya doğru çöktüğünü belirtmesi üzerine boşaltıldı.

Olay Bağlar ilçesi, Mevlana Halit Mahallesi, 365. Sokak'ta bulunan Murat 1 Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bina sakinleri taşıyıcı kolonlardan ses geldiğini ve binanın sallandığını belirterek evlerinden çıktı. Panikle dışarı çıkan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye tedbir amacıyla AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililer, yapılan ilk incelemenin ardından bina sakinlerine evlerine dönmemeleri gerektiğini bildirirken, belediye ekiplerinin yarın detaylı inceleme yapacağını ve vatandaşların misafir edileceğini ifade etti.

Bina sakinlerinden Fuat Tayfur, "Biz evdeydik ses geldi. Bina aşağı doğru hareket etti. Ben de çoluğumu çocuğumu çağırdım. Eşim zaten panik atak. Kendisi bağırdı ve deprem olduğunu söyledi. Hepimiz hemen aşağı indik. Bina normalde 16 dairedir. 8'i dolu geri kalanı boştur. Depremden bu yana onlar gelmedi hiç. Binamız az hasarlıydı. O zaman gelip söylediler. Bazıları maddi durumu olmadığı için bu evden çıkmıyorlar. İnsanlarımız çok mağdur. Hepimiz mağduruz, benim 4 tane çocuğum var. Herkes sesi duydu ve hissettiler" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Bağlar, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da kolonlarından ses gelen 8 katlı apartman tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu

00:51
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı
Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
00:08
İran’dan İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yeni hava saldırısı
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı
23:47
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı
23:31
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
23:21
Sri Lanka, ada açıklarında İran’a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
22:27
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 01:30:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kolonlarından ses gelen 8 katlı apartman tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.