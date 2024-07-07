Diyarbakır\'da bir sitede çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

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Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde bir sitede çıkan yangın sonucu 2'si itfaiye eri, 2'si bina sakini toplam 4 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgilere göre, Mezopotamya Bulvarında bir sitenin 11. katında henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2'si site sakini, 2'si itfaiye eri olmak üzere toplam 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR