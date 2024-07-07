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Diyarbakır'da bir sitede çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde bir sitede çıkan yangın sonucu 2'si itfaiye eri, 2'si bina sakini toplam 4 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgilere göre, Mezopotamya Bulvarında bir sitenin 11. katında henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2'si site sakini, 2'si itfaiye eri olmak üzere toplam 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.