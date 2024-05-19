Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Diyarbakır\'ın Ergani ilçesinde mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Makam Dağı mevkiinde mahsur kalan 15 yaşındaki A.Ç. ve 13 yaşındaki B.T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdikten sonra AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Çalışmalar sonucunda çocuklar kurtarılarak sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra ailelerine teslim edildi.

19.05.2024 20:24
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çalılıklarda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Makam Dağı mevkiinde mahsur kalan A.Ç. (15) ve B.T. (13), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çocuklar, çalışmalar sonucu mahsur kaldıkları yerden alınarak sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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