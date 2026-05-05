Diyarbakır\'da Çamura Sokan İnek Kurtarıldı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Güleçoba Mahallesi Durulmuş mezrasında çamura saplanan inek, kurtarılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kepçe yardımıyla çamura saplanan ineği kurtarıp sahibine teslim etti. - DİYARBAKIR
