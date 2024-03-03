Diyarbakır\'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, itfaiye eri yaralandı

Van'ın Edremit ilçesinde bir binanın zemin katında çıkan yangın korkuya neden oldu

Van'ın Edremit ilçesinde bir binanın zemin katında çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen site sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti.