Diyarbakır'da çocuk müstehcenliği operasyonunda 14 kişi tutuklandı

3.Sayfa

Diyarbakır merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı 'çocuk müstehcenliği' operasyonunda 37 şüpheliden 14 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Telegram isimli sosyal medya platformu üzerinden çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntülerin alım satımının yapıldığı tespit edildi. 2 Temmuz 2024 tarihinde Diyarbakır merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 37 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sonucunda; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 23'ü serbest bırakıldı, 14'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - DİYARBAKIR