Diyarbakır'da Direğe Çarpan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Direğe Çarpan Araçta 1 Yaralı

Diyarbakır\'da Direğe Çarpan Araçta 1 Yaralı
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Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç, direğe çarptı; 1 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da kontrolden çıkarak direğe çarpan araçtaki 1 kişi yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği transit direğe çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Acil Durum, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Direğe Çarpan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika

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