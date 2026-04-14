Diyarbakır'da Dolandırıcılara Operasyon
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Dolandırıcılara Operasyon

Diyarbakır\'da Dolandırıcılara Operasyon
14.04.2026 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır merkezli 4 ilde 23 dolandırıcı yakalandı, 10'u tutuklandı. 37 milyon lira haksız kazanç elde ettiler.

Diyarbakır merkezli 4 ilde kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtarak alışveriş siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 23 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtarak alışveriş siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya ve Batman'da gerçekleştirilen eş zamanlı 'suflör' operasyonuyla, internet siteleri üzerinden kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 23 şüpheli yakalandı. Dolandırıcıların kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıttıkları ve ikinci el eşya satışı yapacaklarını bildirerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Mağdurları ikna etmek için telefonda her yolu denedikleri, yanlarındaki diğer dolandırıcıların da arkadan "sufle" vererek konuşmaları yönlendirdiği ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda, suç şebekesinin bu yolla yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Antalya açıklarındaki 4.7 büyüklüğündeki deprem anı kameralarda Antalya açıklarındaki 4.7 büyüklüğündeki deprem anı kameralarda
500 bin TL’lik soruda kritik karar Ferhat Buran’ın tercihi şaşırttı 500 bin TL’lik soruda kritik karar! Ferhat Buran’ın tercihi şaşırttı
Ayşegül öğretmenin acı sonu Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar Ayşegül öğretmenin acı sonu! Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar
Tapınak temizliğinde dehşet: 17 yaşındaki kız 1 tonluk kiriş altında can Verdi Tapınak temizliğinde dehşet: 17 yaşındaki kız 1 tonluk kiriş altında can Verdi
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi

08:52
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu 46 yaşında hayatını kaybetti
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti
08:38
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu Trump’ı şoke eden tepki
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
08:18
Türkiye’nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
07:29
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme Kritik isimler bir bir gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında
07:15
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye’den sürpriz hamle
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye'den sürpriz hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 09:11:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.