Diyarbakır\'da Dronlu Trafik Denetimi

Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, kuralları ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Diyarbakır'da vatandaşların trafikte güvenli ve huzurlu sürüşünü temin etmeye yönelik olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce dron destekli denetim yapıldı. Trafik yoğunluğuna sebebiyet veren sürücüler başta olmak üzere ihlaller tespit edilirken, kurallara uymayan bu sürücüler hakkında cezai işlemler yapıldı. Kurallara uyan sürücülerin ise trafik öncelikleri ve hakları korundu. Denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği vurgulandı - DİYARBAKIR