Diyarbakır'da düğünde havai fişek patlaması: 9 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da düğünde havai fişek patlaması: 9 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen bir düğün merasiminde kontrolsüz bir şekilde patlatılan havai fişekler nedeniyle 9 kişi yaralandı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

12.06.2024 13:22
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki gün önce düzenlenen düğün merasiminde 9 kişinin yaralandığı havai fişeğin kontrolsüz patlatıldığı an, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Haziran tarihinde Silvan ilçesi kırsal Beypınar Mahallesi'nde düzenlenen bir düğün merasiminde meydana geldi. Düğün sırasında kontrolsüz bir şekilde patlatılan havai fişekler nedeniyle aralarında damadın da bulunduğu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan bir yaralı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Düğünde, havai fişeğin kontrolsüz patladığı an ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da düğünde havai fişek patlaması: 9 yaralı - Son Dakika

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