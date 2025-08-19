Diyarbakır\'da Duş Kabini Kazası

Diyarbakır'da bir kadının üstüne duşa kabini düştü. Vücudunda kesiklerin oluşmasıyla hastanelik olan kadının jandarmaya ifade vererek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde yaşayan Meryem Kaya, duş almak için girdiği kabinin cam kapısını kapatmaya çalıştığı sırada kapı, üstüne düşerek kırıldı. Camın kırılmasıyla kadının vücudunda kesikler oluşarak yoğun kan kaybı yaşadı. Kaya, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edildi.

Kaya, dün 17.30 civarlarında duş almak için banyoya girdiğini, kapıyı kapatacağı sırada kapının kapanmayıp kolun elinde kaldığını söyledi. Bütün camların üstüne yığıldığını belirten kadın, "Vücudumun birçok yerinden kan geldiği için ambulansı aradım. Ambulans geldi, 'burada müdahale edemiyoruz, hastaneye götürmemiz gerekiyor' dedi. Hastaneye gittik, sağ elimin başparmağına 6 dikiş atıldı. Daha sonra jandarmaya gittik, ifade verdim. Şimdi evdeyim. Allah, kimsenin başına göstermesin" dedi.

Kaya'nın jandarmaya ifade vererek şikayetçi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR