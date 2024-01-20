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Diyarbakır'da elektrikli soba faciaya neden oldu: Baba yanarak hayatını kaybetti, oğlu dumandan zehirlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da elektrikli soba faciaya neden oldu: Baba yanarak hayatını kaybetti, oğlu dumandan zehirlendi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde elektrikli sobanın çalışır vaziyette düşmesi sonucu çıkan yangında baba feci şekilde hayatını kaybetti, babasını kurtarmaya çalışan oğlu ise dumandan zehirlenerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır\'da elektrikli soba faciaya neden oldu: Baba yanarak hayatını kaybetti, oğlu dumandan zehirlendi
20.01.2024 - 20:49,
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Diyarbakır'da elektrikli soba faciaya neden oldu: Baba yanarak hayatını kaybetti, oğlu dumandan zehirlendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde elektrikli sobanın çalışır vaziyette düşmesi sonucu çıkan yangında baba feci şekilde hayatını kaybetti, babasını kurtarmaya çalışan oğlu ise dumandan zehirlenerek tedavi altına alındı.

Yangın, merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 171'inci Sokaktaki 6 katlı Aktay 3 Apartmanının son katındaki dairede çıktı. İlk belirlemelere göre, sabah saatlerinde evdeki elektrikli sobanın çalışır halde düşmesi sonucu çıkan yangında Hasan Altan içeride mahsur kaldı. Komşularının durumu bildirmesi üzerine bir inşaat şirketinde gece vardiyasında çalışan oğlu Rıfat Altan olay yerine gelerek babasını alevlerin içerisinden çıkarmaya çalıştı.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraş sonucu yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri, Hasan Altan'ın yanarak feci şekilde hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlu Rıfat ise dumandan etkilendiği için ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Altan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da elektrikli soba faciaya neden oldu: Baba yanarak hayatını kaybetti, oğlu dumandan zehirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da elektrikli soba faciaya neden oldu: Baba yanarak hayatını kaybetti, oğlu dumandan zehirlendi - Son Dakika
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