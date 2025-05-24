Diyarbakır\'da Esnaf 3 Yılda 10 Silahlı Saldırıya Uğradı

Diyarbakır'da bir esnaf 3 yıldır kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğruyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir esnaf, 3 yıldır kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğruyor.

Edinilen bilgilere göre, Z.G., 2023 yılında polis ekipleri yaşan bir olay nedeniyle şüphelilerin belirlenmesi için güvenlik kamerası kayıtlarını aldı. Z.G., o günden sonra iddiaya göre, torbacı tabir edilen uyuşturucu satılcılarının hedefi haline gelerek 10 kez silahlı saldırıya uğradı. Z.G., bugün ise ilçenin Kaynartepe Mahallesi'nde tekrar silahlı saldırıya maruz kalarak kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.