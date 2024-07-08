Diyarbakır\'da Geçen Ay Meydana Gelen Trafik Kazalarında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'da geçen ay meydana gelen 339 trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 629 kişi ise yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır'da haziran ayında meydana gelen trafik kazası istatistiklerini açıkladı.

Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, haziran ayında toplam 260'ı maddi hasarlı olmak üzere 339 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda, 1 kişi hayatını kaybetti, 629 kişi yaralandı. - DİYARBAKIR