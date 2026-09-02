Diyarbakır’da hareket halindeki motosiklet alevlere teslim oldu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hareket halindeki motosiklet alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Olay Çermik Belediyesi meydanında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, hareket halindeyken bir anda alev almaya başladı. Motosiklet sürücüsü, alev aldığını fark ettiği motosikletten uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken motosiklette maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.