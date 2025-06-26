Diyarbakır\'da Havuzda Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sulama amaçlı kullanılan havuza giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Kayayolu Mahallesi'nde sulama amaçlı kullanılan havuza giren Rojhat Polat (28), dengesini kaybederek battı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, Polat'ı sudan çıkartıp yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR