Diyarbakır\'da iddiaya göre alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

Diyarbakır'da önceki gün iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay 21 Eylülde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan sözü tartışma silahla kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden şahısların cansız bedeni morga kaldırıldı.

Öte yandan silahlı kavga anı bölgede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların tartıştığı ardından silahların çekilip ateşlendiği görülüyor.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.