Diyarbakır'da iki ayrı kaza: 26 yaralı
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 22 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün ve hafif ticari aracın karıştığı iki ayrı kazada 26 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Çınar ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, Ovabağ mevkiinde kamyona çarpması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada, minibüste bulunan 30 işçiden 22'si hafif yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.
Diğer kaza ise ilçenin Çakırkaya köyü mevkiinde hafif ticari sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenara savruldu. Kazada, araçta bulunan 7 kişiden 4'ü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
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