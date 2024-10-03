Diyarbakır'da İki Müdür Vekiline Soruşturma Açıldı

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Diyarbakır'ın DEM Partili Sur Belediyesinde müdür vekilliği yapan 2 kişi hakkında, belediye araçlarını kendi kişisel işlerinde kullandıkları gerekçesiyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Sur Belediyesinde daha önce müdür vekilliği yapan 2 personel hakkında belediyeye ait araçları kendi özel islerinde kullandıkları iddiasıyla disiplin soruşturması başlatıldı. Yürütülen disiplin soruşturması sonucunda belediye araçlarını kendi şahsi işlerinde kullandıkları, araçlar ile şehir dışına gittikleri, araçlarda neden oldukları arızaları ve yakıtları da belediye bütçesinden ödettikleri tespit edilen R.K. ve K.G. hakkinda disiplin cezası verilerek, zimmet çıkartıldı. Ayrıca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına "görevi kötüye kullanmak" ve "Taşıt Kanunu'na muhalefet" suçlarından suç duyurusunda bulunuldu. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, R.K. ve K.G.'nın memur olmalarından dolayı Diyarbakır Valiliğinden soruşturma izni talep etti. - DİYARBAKIR