Diyarbakır'da İki Müdür Vekiline Soruşturma Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da İki Müdür Vekiline Soruşturma Açıldı

Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde müdür vekilliği yapan R.K. ve K.G. hakkında belediye araçlarını kişisel işlerinde kullandıkları gerekçesiyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Disiplin soruşturması sonucu zimmet çıkartıldı ve suç duyurusunda bulunuldu.

03.10.2024 14:36
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Diyarbakır'ın DEM Partili Sur Belediyesinde müdür vekilliği yapan 2 kişi hakkında, belediye araçlarını kendi kişisel işlerinde kullandıkları gerekçesiyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Sur Belediyesinde daha önce müdür vekilliği yapan 2 personel hakkında belediyeye ait araçları kendi özel islerinde kullandıkları iddiasıyla disiplin soruşturması başlatıldı. Yürütülen disiplin soruşturması sonucunda belediye araçlarını kendi şahsi işlerinde kullandıkları, araçlar ile şehir dışına gittikleri, araçlarda neden oldukları arızaları ve yakıtları da belediye bütçesinden ödettikleri tespit edilen R.K. ve K.G. hakkinda disiplin cezası verilerek, zimmet çıkartıldı. Ayrıca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına "görevi kötüye kullanmak" ve "Taşıt Kanunu'na muhalefet" suçlarından suç duyurusunda bulunuldu. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, R.K. ve K.G.'nın memur olmalarından dolayı Diyarbakır Valiliğinden soruşturma izni talep etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da İki Müdür Vekiline Soruşturma Açıldı - Son Dakika

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