Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı ve olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

21.04.2024 17:17
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Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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