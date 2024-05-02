Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı'nda A.A. idaresindeki 16 AHR 759 plakalı ve K.S. idaresindeki 34 VUA 96 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, A.A yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerime polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıltı.
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